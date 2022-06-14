Samsung Galaxy Watch 5 получат 10-Вт беспроводную зарядку

На сайте американского регулятора FCC появились первые подробности о смарт-часах Samsung Galaxy Watch 5, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что устройства оснастят поддержкой 10-Вт беспроводной зарядки мощностью 10 Вт, поддержкой Bluetooth и Wi-Fi в двух диапазонах, поддержкой NFC в некоторых модификациях, датчиками для измерения температуры тела пользователя и частоты сердечных сокращения. Вариант на 40 мм получит аккумулятор ёмкостью 276 мАч, а на 44 мм – батарею на 397 мАч.

Предполагается, что в линейку войдут модели Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Первая получит версии на 40 мм и 44 мм, вторая — только один вариант в одном. Обе модели оснастят OLED-экраном и приёмником GPS. Официальный релиз часов ожидается в августе.
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