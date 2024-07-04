Samsung Galaxy Watch 7 будут оценивать здоровье человека по новому параметру

До мероприятия Samsung Unpacked 2024 осталось чуть больше недели — и чем ближе мероприятие, тем больше в сети гуляет слухов о новых гаджетах производителя, которые будут представлены совсем скоро. Ожидается, например, что на презентации будут анонсированы новые умные часы Galaxy Watch 7 и Watch Ultra, которые, если верить ранее слитым данным, будут поставляться с приличным набором различных нововведений в области оценки здоровья. Например, согласно последнему отчёту издания Android Authority, серия умных часов, возможно, сможет уведомлять пользователей о наличии потенциальных признаков заболевания. Это звучит немного странно, потому что для реализации подобных технологий явно нужны какие-то очень серьёзные датчики и алгоритмы, но, с другой стороны, технически это можно реализовать.

Суть в том, что при изучении кода нового приложения Samsung Health была замечена индексация конечных продуктов гликирования — AGEs. С индексом AGEs пользователи смогут отслеживать свое метаболическое здоровье и оценивать, как стареет их организм, что в определённых сценариях крайне полезная функция, если пользователи сильно переживают по этому поводу. Например, если уровень AGEs выше нормы, это может указывать на повышенный уровень глюкозы в крови пользователя. При этом часы, скорее всего, будут демонстрировать предупреждение о том, что устройство не является медицинским гаджетом и для подобного рода заключений нужно всегда обращаться к специалистам.
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