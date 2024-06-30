Samsung Galaxy Watch 7 показали на рендерах

Ранее сообщалось, что Galaxy Watch 7 Ultra получат 1,5-дюймовый дисплей, корпус с габаритами 47:47,4:16,4 мм, три навигационные кнопки, новый ремешок и функцию выявлении апноэ во сне. Также напомним, что недавно корейский производитель представил умные часы Galaxy Watch FE, которые оценены в 200 долларов. Новинку оснастили 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 396:396 пикселей, однокристальной системой Exynos W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 247 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.