Samsung Galaxy Watch 7 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер @evleaks опубликовал качественные изображения умных часов Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra, а также беспроводных наушников Galaxy Buds 3и Buds 3 Pro. Официальная презентация устройств состоится на презентации 10 июля.

Ранее сообщалось, что Galaxy Watch 7 Ultra получат 1,5-дюймовый дисплей, корпус с габаритами 47:47,4:16,4 мм, три навигационные кнопки, новый ремешок и функцию выявлении апноэ во сне. Также напомним, что недавно корейский производитель представил умные часы Galaxy Watch FE, которые оценены в 200 долларов. Новинку оснастили 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 396:396 пикселей, однокристальной системой Exynos W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 247 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.