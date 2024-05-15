Samsung Galaxy Watch 7 получат уникальный процессор

Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, активно готовится к запуску своего первого устройства с 3-нм процессором, но это не смартфон и не планшет, хотя многие, вероятно, подумали именно об этом. На деле же первым устройством компании на новом технологическом процессе станут умные часы Galaxy Watch 7 — южнокорейские журналисты сообщают, что у них даже есть характеристики новинки. Впрочем, желание Samsung производить 3-нм процессоры уже в следующем году не является секретом — компания заявила о своём плане представить чипы на базе 2-нм техпроцесса в 2025 году и 1.4-нм чипы в 2027 году. Примечательно, что собственный мобильный процессор Exynos 2400 для Galaxy S24 не будет создан по этим технологиям — вместо этого он будет основан на 4-нм техпроцессе.

А вот процессор следующего поколения Exynos 2500 будет изготовлен по 3-нм архитектуре, что положительно скажется на производительности устройства. За основу производительности Galaxy Watch 7 будет взят процессор Exynos W1000 — компания планирует начать производство чипа во второй половине года. Это достаточно интересное решение, так как релиз умных часов нового поколения пока что никто не анонсировал. Ожидается, что Exynos W1000 повысит производительность носимого устройства на 20% и значительно улучшит его энергоэффективность. Кроме того, по сравнению с Watch 6, Watch 7 получат в два раза больше места для хранения контента. Но пока что это только информация от инсайдеров.