Samsung Galaxy Watch 8 Classic показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks поделился первыми изображениями умных часов Samsung Galaxy Watch 8 Classic, официальный релиз которых ожидается этим летом. Отметим наличие трех боковых кнопок, отверстий для динамика и микрофона, а также дизайна в духе Galaxy Watch Ultra. Если верить источнику, часы получат 1,5-дюймовый круглый экран и корпус с размерами 46:46,5:14,2 мм.

Напомним, что выпущенные летом прошлого года Galaxy Watch Ultra оснащаются 47-мм титановым корпусом, 1,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и сапфировым стеклом, 5-ядерной 4-нм платформой Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 590 мАч, поддержкой беспроводной зарядки WPC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью до 10 ATM, оптическим датчиком биосигнала, электрическим датчиком ритма сердца и анализа биоэлектрического импеданса, датчиком температуры, акселерометром, барометром, гироскопом, геомагнитным датчиком и датчиком освещённости, а также модемом LTE.

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