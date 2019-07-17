Samsung Galaxy Watch Active 2 будут поставлять в трех вариантах.

Samsung Galaxy Watch Active 2 запустит функцию мониторинга ECG для отслеживания сердечного ритма, если верить онлайн-отчету. Предстоящий Galaxy Watch Active 2 будет анонсирован в следующем месяце вместе со смартфонами Galaxy Note 10. Новая функция не будет работать сразу, и она будет включена через обновление программного обеспечения в следующем году.

Galaxy Watch Active 2 под кодовым названием «Renaissance» будет выпущен в трех вариантах - модель LTE, модель только Bluetooth и версия Bluetooth под маркой Under Armour. Все модели часов будут совместимы. как с Android, так и с iOS , хотя функциональность LTE будет работать только с телефонами Android при запуске. Размеры в предложении будут 40 мм и 44 мм, что в точности соответствует размеру, используемому в Apple Watch Series 4. В предстоящем Galaxy Watch Active 2 ECG действительно будет, но поскольку Samsung все еще ожидает одобрения FDA, эта функция не будет доступна до некоторого времени в первой половине 2020 года. Дата 5 августа на просочившемся циферблате предполагает, что новые часы могут быть представлены Samsung за два дня до запуска смартфонов Galaxy Note 10 .