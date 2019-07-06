Samsung Galaxy Watch Active 2 и его функции

Galaxy Watch Active 2 будут выпускаться в корпусах диаметром 44 и 40 миллиметров. Датчик падения, предположительно использующий гироскоп и акселерометр для оценки ситуации, предназначен, скорее, для близких пользователя и экстренных служб, чем для него самого. Если после падения владелец не движется, часы сами свяжутся со службой спасения. Уже известен случай в Норвегии, когда Apple Watch 4 помогли спасти 67-летнего пенсионера после падения в ванной.По данным источника, ожидающая анонса модель Samsung обзаведется датчиком ЭКГ и детектором падения. Помимо функции электрокардиографа Galaxy Watch Active 2 получат сенсор, способный выявить приступ аритмии — одного из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом часы смогут выдавать ранние оповещения в случае регистрации тревожных сигналов.О стоимости новинки пока неизвестно.