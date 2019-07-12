Samsung Galaxy Watch Active 2 выглядят шикарно

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпустить новые умные часы в совершенно ином форм-факторе. Теперь в интернете появились не только данные, но и изображения новых часов, которые называются Samsung Galaxy Watch Active 2 и действительно выглядят весьма привлекательно. Круглый циферблат, минималистичный дизайн корпуса, ничего лишнего и ненужного — только часы, стильный ремешок и все. Вероятно, таким внешним видом можно действительно привлечь внимание покупателей, которые устали от необычных умных часов и хотят чего-то более понятного и классического. Однако, пока что это только слитые в сеть фотографии — официального анонса еще не было. Будем ждать.