Samsung Galaxy Watch Active 2 во всей красе

В сети появились изображения грядущих Samsung Galaxy Watch Active 2. Фотографии, опубликованные Эваном Блассом подтверждают, что умные часы будут доступны в черном, сером, розовом, золотом и серебряном. Предлагаются кожаные или пластиковые ремешки разных цветов, но и разных стилей.

Умные часы должны иметь 1.4-дюймовый круглый дисплей Super AMOLED с разрешением 360 x 360 пикселей. Внутри Galaxy Active Watch 2 не будет чипсета Qualcomm, поскольку Samsung решила включить в него собственный процессор Exynos 9110.

Galaxy Active Watch 2 будет иметь 1,5 ГБ ОЗУ и 768 МБ встроенной памяти, а размер батареи составит 247 мАч и 340 мАч для устройств Wi-Fi и LTE соответственно. Ориентировочная цена должна быть менее $ 300.