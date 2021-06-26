Samsung Galaxy Watch4 слили в сеть

Ожидается, что Samsung объявит о выпуске новых умных часов Galaxy Watch4 на своем мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2021, которое состоится 28 июня. Предыдущие утечки утверждали, что компания также анонсирует Galaxy Watch Active4 вместе с более классической версией умного устройства. Теперь появилась информация о том, что Galaxy Watch4 и Watch Active4 — это не разные устройства, а одно и то же, просто они выполнены в ином формате дизайна. А теперь, в преддверии запуска, информационное издание 91mobiles поделилась рендерами Galaxy Watch4. По внешнему виду Galaxy Watch4 очень похожи на Galaxy Watch3. Некоторые из спецификаций, упомянутых на задней стороне устройства, показывают, что будет два размера на 40 мм и 44 мм, плюс устройство будет предлагать водонепроницаемость 5 атм, защиту корпуса по сертификату MIL-STD-810G, защищенное стекло Gorilla Glass DX + и GPS.

Ранее инсайдеры также делились информацией о том, что Galaxy Watch4 имеет 5-нм процессор, а вот что касается ОС — за их основу возьмут новую операционную систему Tizen-Wear. Стоит напомнить, что эту систему на текущий момент разрабатывает компания Samsung вместе с Google, так что теоретически, эта ОС будет куда более продвинутой, чем конкуренты. Во всяком случае в этом устройстве пользователь впервые увидит новую систему и сможет ею попользоваться. Остальные детали Watch4 еще не подтверждены, но стоимость, вероятно, будет на уровне конкурента от Apple, так что низкой цены не ждите.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch4
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