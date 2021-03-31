Samsung Galaxy Watch4 выйдут в двух вариантах исполнения

На просторах интернета уже некоторое время ходят слухи о новых умных часах от компании Samsung, а сегодня инсайдеры со ссылкой на свои источники в компании заявили о том, что Galaxy Watch 4 будут представлены в двух вариантах размеров и двух вариантах подключения к источнику сигнала. В плане размеров ничего удивительного нет, производитель предоставит возможность выбрать устройство с размером ремешка 41 или 45 миллиметров. При этом у пользователя будет возможность выбрать умные часы с подключением исключительно по протоколу Bluetooth или с поддержкой сотовой сети. К сожалению, информации о поддержке сотовой сети пятого поколения пока что нет, соответственно, шансов на то, что данные часы будут поддерживать 5G, практически нет. Впрочем, нельзя сказать, что эта функция очень нужна.