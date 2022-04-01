Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего размера

Samsung удалось постепенно увеличить емкость аккумулятора 44-мм Galaxy Watch4 по сравнению с его предшественником, но этого не произошло с 40-мм моделью. Сертификация Safety Korea показывает, что оба размера будут модернизированы в следующем поколении. Samsung Galaxy Watch5 40 мм будет иметь аккумулятор емкостью 276 мАч вместо 247 мАч. Более крупный Watch5 44 мм будет иметь аккумулятор емкостью 397 мАч, вместо 361 мАч.

Поколение Watch4 представило Exynos W920, 5-нм чип, который более эффективен, чем 10-нм Exynos 9110, используемый в серии Watch3, и 12-нм Snapdragon Wear 4100, используемый в некоторых часах сторонних производителей. Судя по всему, 4-нм литейные заводы работают на полную мощность, так что появление нового, более производительного чипсета маловероятно.

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