Samsung Galaxy Watch5 будет иметь встроенный термометр

Samsung работает над добавлением термометра в новую серию Galaxy Watch5. Это будет полезно для выявления ранних признаков заболевания и простуды, а также для отслеживания циклов овуляции. На температуру кожи запястья сильно влияют внешние факторы, такие как солнечные лучи, что затрудняет получение точных показаний. Вот почему Samsung и другие компании воздерживаются от включения данной функции.

Однако корейское издание сообщает, что Samsung решила данную проблему. Прототип будет использовать инфракрасный датчик для отслеживания точной температуры тела. Серия Samsung Galaxy Watch5 будет представлена ​​в августе, через год после запуска серии Watch4. Серия Watch4 привнесла датчик электрокардиограммы в качестве крупного обновления для отслеживания состояния здоровья.