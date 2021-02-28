Samsung Galaxy XCover 5 показали на первом рендере

Смартфону прочат 5,3-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, фирменный процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру разрешением 16 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, диафрагмой F/1,8, слот для карт памяти microSD, модуль NFC для бесконтактной оплаты, батарею ёмкостью 3000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 15 Вт, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.x, а также защиту в соответствии со степенью IP68 и военным стандартом MIL-STD-810G. Ориентировочная цена XCover 5 составляет менее 300 евро.
Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс опубликовал первое изображение защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 5, который еще не был представлен официально. Отметим толстые рамки вокруг дисплея, отсутствие кнопок под экраном и красную кнопку SOS на боковой кромке.