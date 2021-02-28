Samsung Galaxy XCover 5 показали на первом рендере

Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс опубликовал первое изображение защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 5, который еще не был представлен официально. Отметим толстые рамки вокруг дисплея, отсутствие кнопок под экраном и красную кнопку SOS на боковой кромке.

Смартфону прочат 5,3-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, фирменный процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру разрешением 16 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, диафрагмой F/1,8, слот для карт памяти microSD, модуль NFC для бесконтактной оплаты, батарею ёмкостью 3000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 15 Вт, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.x, а также защиту в соответствии со степенью IP68 и военным стандартом MIL-STD-810G. Ориентировочная цена XCover 5 составляет менее 300 евро.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy XCover 5
Обзоры:
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
iPhone 13 обзаведется новым дисплеем

Сообщения от инсайдеров о новом смартфоне iPhone 13 уже начали появляться. Например, инсайдер в свежем сл...
Motorola Moto G8 Play получил обновление Android 10

Компания Motorola наконец-то выпустила обновление до Android 10 для Moto G8 Play 2019 года. ...
Moto E7 Power был замечен с Helio P22

Ожидается, что в ближайшие дни компания Motorola, принадлежащая Lenovo, выпустит смартфон Moto E7 Power. ...
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Лучшая компьютерная акустика. Razer NommoЛучшая компьютерная акустика. Razer Nommo
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001SЛучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор...
Компания Xiaomi выпустила первый тизер и...
Компания Xiaomi выпустила первый тизер иКитайская компания Xiaomi выпустила первый тизер преемника серии Black Shark 3. Плакат подтверждает, что ...
Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2...
Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2Сушильные машины предназначены для окончательного удаления влаги из постиранного белья. Ведь даже самый э...
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B...
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-BПри выборе 2К монитора нужно обращать внимание на характеристики, отвечающие за контрастность, цветоперед...
Представлены мониторы Acer ConceptD CP12...
Представлены мониторы Acer ConceptD CP12Acer представила два монитора ConceptD CP1241Y и CP1271. Как известно, линейка ConceptD разрабатывается с...
Galaxy Tab S8 Enterprise Edition замечен...
Galaxy Tab S8 Enterprise Edition замеченГрядущий планшет Galaxy Tab S8 Enterprise Edition был замечен на сайте Samsung в Ирландии. ...
Смартфон Moto G100 получит SoC Snapdrago...
Смартфон Moto G100 получит SoC SnapdragoВ базе бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G100, который еще не был представлен оф...
POCO M2 получил MIUI 12...
POCO M2 получил MIUI 12Хотя Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, компания еще не завершила развертывание MIUI 12 на некоторых смартфон...
Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлинг...
Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлингОдин из британских ритейлеров раскрыл цену на бюджетный смартфона Nokia 1.4, который еще не был представл...
Motorola дразнит запуск чего-то большего...
Motorola дразнит запуск чего-то большегоКомпания Motorola готовится к выпуску нового смартфона с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800. Но те...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оцене...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оценеКомпания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Laowa 10mm f/2 Zero-D ...
OPPO Reno5 Pro New Year Edition представ...
OPPO Reno5 Pro New Year Edition представРанее в этом месяце OPPO анонсировала в Китае смартфоны OPPO Reno5 5G и Reno5 Pro 5G. Китайский производи...
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor