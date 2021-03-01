Samsung Galaxy Xcover 5 полностью рассекречен

Один из самых надежных инсайдеров сайта Slashleaks раскрыл характеристики защищенного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5, которые все еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600:900 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основную камеру разрешением 16 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью всего 3000 мАч, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и с американским военным стандартом MIL-STD-810G. Ранее смартфон засветился в базе данных Bluetooth SIG, что обычно свидетельствует о скором официальном релизе.