Samsung Galaxy Z Flip 7 FE получит Exynos 2400

Хотя мобильный процессор Exynos 2400 проиграл Snapdragon 8 Gen 3 в плане производительности, для самой Samsung этот процессор оказался выгодным решением, так как позволил снизить расходы на комплектующие. И, судя по новой утечке бенчмарков, корейский гигант снова решил воспользоваться этой стратегией — складной Galaxy Z Flip 7 FE, по всей видимости, получит именно Exynos 2400. Почему Samsung не использует новый Exynos 2500 в Flip 7 FE, ведь по слухам его массовое производство началось ещё в феврале текущего года? Похоже, что Exynos 2500 компания оставляет для более дорогого Galaxy Z Flip 7, который будет выпускаться ограниченным тиражом. А вот Snapdragon 8 Gen 3 Elite, судя по утечкам, достанется исключительно Galaxy Z Fold 7, что позволит Samsung снизить затраты и повысить привлекательность складного флагмана.

Что касается утечки результатов Geekbench 6, Galaxy Z Flip 7 FE с номером модели SM-F761N и процессором Exynos 2400 показал относительно скромные результаты. Конфигурация из 10 ядер по схеме 1+2+3+4 показала 1930 баллов в однопоточном и 6276 баллов в многопоточном тестах. Также благодаря этой информации удалось подтвердить, что в устройстве установлено всего 8 ГБ оперативной памяти — это ещё одна попытка снизить себестоимость устройства. С точки зрения ведения бизнеса компания Samsung действует рационально, предлагая более доступное складное устройство. Однако пока сложно сказать, как пользователи воспримут эти компромиссы.
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