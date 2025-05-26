Samsung Galaxy Z Flip 7 получит процессор Exynos 2500

Профильный ресурс Sammobile сообщает, что грядущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 будет основан на фирменной однокристальной системе Exynos 2500. Это 3-нанометровое 10-ядерное решение с максимальной тактовой частотой 3,3 ГГц и графическим адаптером Xclipse 950 на AMD RDNA 3.5. При этом версия на Exynos выйдет в Европе, а Китай и Северная Америка получат вариант на более производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также сообщается, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 будет оснащен фирменной 2-нанометровой платформой Exynos 2600. Она выступит альтернативой 3-нанометровому Snapdragon 8 Elite 2. Что касается серии Galaxy Z7, то её презентация состоится уже этим летом.