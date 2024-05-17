Samsung Galaxy Z Flip6 получит более толстое защитное стекло

Да и многие пользователи не горят желанием покупать смартфон именно из-за того, что у него по центру экрана огромная волна, которая не позволяет с комфортом потреблять развлекательный контент. Крайне интересно, что этого не удастся достичь за счёт изменения конструкции шарнира, так как в данном случае всю работу выполнит более толстое UTG-стекло, способное выдерживать залом в течение многих лет. Впрочем, специалисты отмечают, что ожидать полностью незаметного изгиба дисплея всё же не стоит, потому что он будет и его можно будет увидеть, особенно под углом на солнце. Специалисты отмечают, что толщина UTG-стекла в Flip6 составит около 50 мкм, тогда как у Flip5 толщина была 30 мкм. Это довольно заметная разница с учётом того, что это очень тонкий элемент конструкции.