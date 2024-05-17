Samsung Galaxy Z Flip6 получит более толстое защитное стекло

Если верить информации многих западных инсайдеров, компания Samsung представит складной смартфон Galaxy Z Flip6 в июле вместе с другой моделью Galaxy Z Fold6, и, по сообщениям журналистов из Кореи, Flip6 получит небольшое, но достаточно важное обновление. Поставщики секретной информации сообщают, что Flip6 будет использовать более толстое ультратонкое стекло, чем его предшественник, благодаря чему прочность конструкции существенно возрастёт. Это приведёт к менее заметному залому, проходящему через середину складного экрана, что, безусловно, является хорошей новостью, учитывая, что многие конкуренты Samsung теперь могут похвастаться минимальными или практически незаметными перегибами.

Да и многие пользователи не горят желанием покупать смартфон именно из-за того, что у него по центру экрана огромная волна, которая не позволяет с комфортом потреблять развлекательный контент. Крайне интересно, что этого не удастся достичь за счёт изменения конструкции шарнира, так как в данном случае всю работу выполнит более толстое UTG-стекло, способное выдерживать залом в течение многих лет. Впрочем, специалисты отмечают, что ожидать полностью незаметного изгиба дисплея всё же не стоит, потому что он будет и его можно будет увидеть, особенно под углом на солнце. Специалисты отмечают, что толщина UTG-стекла в Flip6 составит около 50 мкм, тогда как у Flip5 толщина была 30 мкм. Это довольно заметная разница с учётом того, что это очень тонкий элемент конструкции.