Samsung Galaxy Z Flip7 подорожает на 130 долларов

Корейское издание Newsway сообщает о планах компании Samsung повысить цены на некоторые свои смартфоны на домашнем рынке. Утверждается, что уже с 1 апреля Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy S25 Edge подорожают на 65 долларов за версию с 512 ГБ встроенной памяти и 130 долларов за вариант с 1 ТБ. Это связано с резким ростом стоимости памяти. Коснется ли повышение цен смартфонов Samsung в других странах, пока не сообщается.

Напомним, что компактный складной смартфон Galaxy Z Flip7 был выпущен летом прошлого года по цене от 1200 евро. Он оснащается фирменным процессором Exynos 2500, 6,9-дюймовым внутренним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек, адаптивной частотой 1-120 Гц, внешним 4,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1048:948 точек и кадровой частотой до 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°), селфи-камерой на 10 Мп, корпусом из бронированного алюминия, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, массой 188 граммов и толщиной в разложенном виде 6,5 мм.