Samsung Galaxy Z Flip7 подорожает на 130 долларов

Напомним, что компактный складной смартфон Galaxy Z Flip7 был выпущен летом прошлого года по цене от 1200 евро. Он оснащается фирменным процессором Exynos 2500, 6,9-дюймовым внутренним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек, адаптивной частотой 1-120 Гц, внешним 4,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1048:948 точек и кадровой частотой до 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°), селфи-камерой на 10 Мп, корпусом из бронированного алюминия, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, массой 188 граммов и толщиной в разложенном виде 6,5 мм.