Samsung Galaxy Z Flip7 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильное издание Android Headlines опубликовали первые изображения компактного складного смартфона Galaxy Z Flip7, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат не будет отличаться от предыдущего поколения в плане дизайна. По данным источника, аппарат оснастят корпусом с размерами 166,6:75,2:6,9 мм, 3,6-дюймовым внешним экраном, 6,8-дюймовым внутренним дисплеем, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 12 Мп (сверхширикоугольный), 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использоваться флагманский процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

Realme 14T 5G выйдет в трех версиях памяти…
Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о смартфоне Realme 14T 5G, который еще не был предс…
Смартфон Samsung Galaxy A56 получит 45-Вт зарядку …
В сети появились новые подробности о среднебюджетном смартфоне Samsung Galaxy A56, релиз которого ожидает…
iPhone получил новую функцию поиска от Google…
Google начинает вводить новые жесты поиска, которые позволяют пользователям iPhone выделять любой элемент…
Nothing Phone (3) засветился в GeekBench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phon…
В Android 16 появились гибкие настройки для фотографов…
Сегодня компания Google выпустила вторую публичную бета-версию операционной системы Android 16, которая д…
iPhone 17 Air показали на первых рендерах…
До официального анонса линейки iPhone 17 остаётся несколько месяцев, но утечки от инсайдеров уже намекают…
Представлен смартфон iQOO Neo10…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo10, которая уже доступна для покупки на де…
Redmi K90 выйдет раньше ожидаемого …
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что смартфоны серии Redmi K90 выйдут на месяц-полтора р…
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor