Samsung Galaxy Z Flip7 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильное издание Android Headlines опубликовали первые изображения компактного складного смартфона Galaxy Z Flip7, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат не будет отличаться от предыдущего поколения в плане дизайна. По данным источника, аппарат оснастят корпусом с размерами 166,6:75,2:6,9 мм, 3,6-дюймовым внешним экраном, 6,8-дюймовым внутренним дисплеем, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 12 Мп (сверхширикоугольный), 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использоваться флагманский процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.