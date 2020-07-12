Samsung Galaxy Z Fold 2 не выпустят в срок

Выход смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 ожидался на мероприятии 5 августа – вместе с флагманами Galaxy Note20 и Galaxy Tab S7/S7+. Однако, по новым данным, аппарат не выйдет в срок. Если верить Макс Вайнбаху, из-за проблем с программным обеспечением Galaxy Z Fold 2 не появится в продаже даже в сентябре этого года.

По предварительным данным, смартфон получит два аккумулятора по 2275 мАч и 2090 мАч (в сумме 4365 мАч), поддержку зарядки мощностью 25 Вт в режиме 11,0 В/2,25 A, улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 16 Мп и 64 Мп.