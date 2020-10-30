Samsung Galaxy Z Fold 3 может получить выдвижную клавиатуру

Новый патент от компании Samsung показывает, что следующее поколение Galaxy Z Fold 3 может получить выдвижную клавиатуру.

Глядя на рендер, видно что устройство Samsung складывается в двух разных местах с помощью двух петель. По сути, это 3 разные части устройства, которые могут действовать как планшет, когда полностью развернуты, и будут узкими в сложенном виде.

Что касается самого интересного аспекта устройства, то под дисплеем также присутствует уникальный выдвижной механизм клавиатуры. Эта клавиатура скользит прямо внутри одного из угловых дисплеев и имеет полный формат QWERT. Включение клавиатуры может служить различным целям, например, в режиме мини-ноутбука для набора текста, и даже может быть полезно для других продуктивных начинаний. А поскольку он размещен на раздвижном механизме, его можно использовать как в сложенном, так и в развернутом виде. К сожалению, более подробные сведения об этом устройстве в настоящее время неизвестны.