Samsung Galaxy Z Fold 3 получит две инновационные функции

Первый Galaxy Fold был больше похож на пробную версию, демонстрируя, что складные смартфоны вообще можно выпускать и что они могут работать в полноценном режиме. Galaxy Z Fold 2 был его усовершенствованием, решившим многие проблемы, связанные с долговечностью и удобством использования — по сравнению с предшественником вторая версия смартфона была на голову выше. А теперь появились слухи о том, что в смартфоне Galaxy Z Fold 3 производитель планирует реализовать новые функции и возможности, чтобы продукт был более привлекательным для широкой аудитории и при этом стоил все еще адекватных денег. В частности, есть данные о том, что S Pen будет поддерживаться новым поколением складных смартфонов и устройство будет более эффективным в паре с новым аксессуаром, так как можно будет рисовать, делать заметки и просто управлять функциями смартфона.

Более того, инсайдеры сообщают, что производитель планирует внедрить в новый складной флагман интересное решение с камерой, которая будет расположена под дисплеем. Это стандартная тема на самом деле — большинство современных производителей работают в этом направлении, создавая интересные решения. И в новом флагмане, который и без того обладает достаточно высокой производительностью, возможность реализовать камеру под экраном действительно есть. Осталось только дождаться свежий анонс и посмотреть, насколько хорошо это всё будет реализовано на практике. И, конечно, хотелось бы узнать цену новинки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 3
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