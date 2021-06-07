Samsung Galaxy Z Fold 3 получит две инновационные функции

Более того, инсайдеры сообщают, что производитель планирует внедрить в новый складной флагман интересное решение с камерой, которая будет расположена под дисплеем. Это стандартная тема на самом деле — большинство современных производителей работают в этом направлении, создавая интересные решения. И в новом флагмане, который и без того обладает достаточно высокой производительностью, возможность реализовать камеру под экраном действительно есть. Осталось только дождаться свежий анонс и посмотреть, насколько хорошо это всё будет реализовано на практике. И, конечно, хотелось бы узнать цену новинки.
Первый Galaxy Fold был больше похож на пробную версию, демонстрируя, что складные смартфоны вообще можно выпускать и что они могут работать в полноценном режиме. Galaxy Z Fold 2 был его усовершенствованием, решившим многие проблемы, связанные с долговечностью и удобством использования — по сравнению с предшественником вторая версия смартфона была на голову выше. А теперь появились слухи о том, что в смартфоне Galaxy Z Fold 3 производитель планирует реализовать новые функции и возможности, чтобы продукт был более привлекательным для широкой аудитории и при этом стоил все еще адекватных денег. В частности, есть данные о том, что S Pen будет поддерживаться новым поколением складных смартфонов и устройство будет более эффективным в паре с новым аксессуаром, так как можно будет рисовать, делать заметки и просто управлять функциями смартфона.