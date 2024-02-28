Samsung Galaxy Z Fold 6 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми изображениями и подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 6, который еще не был представлен официально. Отметим прямые грани, как в Galaxy S24 Ultra, и вертикально ориентированную тройную камеру. Размеры устройства составят 153,5:132,5:6,1 мм (в разложенном состоянии) против 154,9:129,9:6,1 мм у предыдущего поколения.

Напомним, что Galaxy Z Fold 5 оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, складным 7,6-дюймовым 120-Гц экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, а также защитой от воды (степень IPX8).