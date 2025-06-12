Samsung Galaxy Z Fold 7 получит медленную зарядку

В базе данных регулятора 3C обнаружились сведения о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy G Fold, которые еще не были представлены официально. По данным ведомства, новинки получат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. То есть, скорость зарядки в новом поколении Fold не изменится в сравнении с текущим.

Напомним, что Galaxy Z Fold 6 оснащается 8-дюймовым гибким экраном с соотношением сторон 20:18, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с соотношением сторон 21:9, алюминиевой рамкой, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 4-Мп подэкранной камерой, фронтальной камерой разрешением 10 Мп и батареей ёмкостью 4400 мАч.
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