Samsung Galaxy Z Fold 7 получит новую беспроводную зарядку

По мере приближения даты презентации складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 слухи вокруг новых моделей Samsung набирают обороты — и, похоже, уже почти не оставляют места для сюрпризов. Например, сегодня в базе данных появилась новая утечка, раскрывающая подробности о беспроводной зарядке Galaxy Z Fold 7 — неизвестное ранее устройство Samsung с номером модели SM-D637U было замечено в базе Wireless Power Consortium. Обычно Samsung использует другие форматы номеров моделей, но компания уже прибегала к такой схеме, чтобы скрыть идентичность новых устройств до официального анонса. Вероятнее всего, SM-D637U — это тот же смартфон, что и SM-F967U, предназначенный для американского рынка.

Согласно утечке, устройство будет поддерживать новый стандарт беспроводной зарядки Qi12, что может дать серьёзный прирост в скорости и стабильности зарядки. Если информация подтвердится, Galaxy Z Fold 7 станет первым складным смартфоном, получившим сертификацию Qi12 Ready, что приблизит его к уровню флагманов. Важно отметить, что Qi12 Ready отличается от полноценного Qi12. Он обеспечивает те же функции, но требует использования специального магнитного чехла, а максимальная мощность беспроводной зарядки ограничена 15 Вт. Кроме того, Fold 7, по слухам, сохранит ту же ёмкость аккумулятора, что и предыдущее поколение — 4400 мАч, а также проводную зарядку на 25 Вт. Это достаточно скромные характеристики по современным меркам на самом деле.