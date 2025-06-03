Samsung Galaxy Z Fold 7 получит новую беспроводную зарядку

По мере приближения даты презентации складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 слухи вокруг новых моделей Samsung набирают обороты — и, похоже, уже почти не оставляют места для сюрпризов. Например, сегодня в базе данных появилась новая утечка, раскрывающая подробности о беспроводной зарядке Galaxy Z Fold 7 — неизвестное ранее устройство Samsung с номером модели SM-D637U было замечено в базе Wireless Power Consortium. Обычно Samsung использует другие форматы номеров моделей, но компания уже прибегала к такой схеме, чтобы скрыть идентичность новых устройств до официального анонса. Вероятнее всего, SM-D637U — это тот же смартфон, что и SM-F967U, предназначенный для американского рынка.

Согласно утечке, устройство будет поддерживать новый стандарт беспроводной зарядки Qi12, что может дать серьёзный прирост в скорости и стабильности зарядки. Если информация подтвердится, Galaxy Z Fold 7 станет первым складным смартфоном, получившим сертификацию Qi12 Ready, что приблизит его к уровню флагманов. Важно отметить, что Qi12 Ready отличается от полноценного Qi12. Он обеспечивает те же функции, но требует использования специального магнитного чехла, а максимальная мощность беспроводной зарядки ограничена 15 Вт. Кроме того, Fold 7, по слухам, сохранит ту же ёмкость аккумулятора, что и предыдущее поколение — 4400 мАч, а также проводную зарядку на 25 Вт. Это достаточно скромные характеристики по современным меркам на самом деле.
Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Google Pixel 9A появился в первых обзорах…
За последние месяцы в сеть утекло множество рендеров и изображений смартфона Pixel 9A от компании Google,…
Realme GT7 получит продвинутый дисплей …
Компания Realme опубликовала подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme GT7, который будет предс…
Realme P3 5G получит защиту от воды …
Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будет представлен смартфон Realme P3 5G. На той же презент…
Samsung Galaxy S25 Edge получит 200 Мп…
Вчера от достаточно надёжных инсайдеров появилась неофициальная информация о том, что фронтальная камера …
iQOO Z10 получит аккумулятор на 7600 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах iQOO Z10 и Z10 Turbo, офи…
Redmi Turbo 4 Pro получит АКБ на 7500 мАч…
Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ож…
POCO F7 Pro оценен в 450 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок смартфон POCO F7 Pro, который основан на 4-нанометровой одн…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor