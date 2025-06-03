Samsung Galaxy Z Fold 7 получит новую беспроводную зарядку

Согласно утечке, устройство будет поддерживать новый стандарт беспроводной зарядки Qi12, что может дать серьёзный прирост в скорости и стабильности зарядки. Если информация подтвердится, Galaxy Z Fold 7 станет первым складным смартфоном, получившим сертификацию Qi12 Ready, что приблизит его к уровню флагманов. Важно отметить, что Qi12 Ready отличается от полноценного Qi12. Он обеспечивает те же функции, но требует использования специального магнитного чехла, а максимальная мощность беспроводной зарядки ограничена 15 Вт. Кроме того, Fold 7, по слухам, сохранит ту же ёмкость аккумулятора, что и предыдущее поколение — 4400 мАч, а также проводную зарядку на 25 Вт. Это достаточно скромные характеристики по современным меркам на самом деле.