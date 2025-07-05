Samsung Galaxy Z Fold 7 засветился на фото

В сети появились живые фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7, официальный релиз которого состоится 9 июля. Отметим синюю расцветку корпуса и уменьшенную толщину. Ранее сообщалось, что в раскрытом состоянии она составит 3,9 мм против 5,6 мм у предыдущего поколению.

Напомним, что Galaxy Z Fold 6 оснащается 8-дюймовым гибким экраном с соотношением сторон 20:18, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с соотношением сторон 21:9, алюминиевой рамкой, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой One UI 6.1.1, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 4-Мп подэкранной камерой, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.