Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографии макета складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, который еще не был представлен официально. Отметим более широкие пропорции корпуса по сравнению с предшественниками и слегка измененный блок тыльной камерой с двумя модулями. При этом толщина устройства будет как у Galaxy Z Fold 7 — около 9,8 мм и 4,3 мм в сложенном и разложенном состояниях.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold 8 Wide оснастят 5,4-дюймовым внешним дисплеем, 7,6-дюймовым внутренним экраном, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.
