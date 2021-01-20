Samsung Galaxy Z Fold2 обновили до One UI 3.0

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для складного смартфона Galaxy Z Fold2. Стоит отметить, что бета-тестирование One UI 3.0 для Galaxy Z Fold2 началось еще прошлой осенью. Апдейт уже доступен в Европе, США и Южной Корее. Из нововведений отметим обновленный пользовательский интерфейс, переработанные стандартные приложения, а также улучшенную безопасность личных данных и общую производительность системы.

Напомним, что главной особенностью смартфона является внешний 6,2-дюймовый AMOLED Infinity-O дисплей с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренний 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED экран с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц.