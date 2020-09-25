Samsung Galaxy Z Fold2 появился в российской продаже

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy Z Fold2, который оценен в 179 990 рублей. Неделю назад новинку получили покупатели, оформившие предзаказ.

Напомним, что смартфон характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренним 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с модулями по 12 Мп, сдвоенными фронтальными камерами на 10 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 865+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт и беспроводной зарядкой на 11 Вт, дактилоскопом в боковой кнопке, стереодинамиками, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10.