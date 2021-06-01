Samsung Galaxy Z Fold3 уже запустили в производство

В свежем отчете информационного издания Winfuture.de говорится, что Samsung начала массовое производство периферийных компонентов грядущего складного смартфона Galaxy Z Fold3. Исходя из данной информации можно заявить, что производитель планирует официально выпустить новый флагманский смартфон в течение нескольких ближайших месяцев. Издание также сообщило, что компания, похоже, планирует производить Z Fold3 в ограниченных количествах. Утверждается, что первая партия складных флагманов будет всего третьей частью того, что компания обычно производит для других своих устройств. Это может быть связано с тем, что смартфоны Samsung со складными дисплеями имеют высокую цену по сравнению с их обычными смартфонами с обычными дисплеями.

Соответственно, чтобы не создавать избыток гаджетов на рынке, производитель решил немного уменьшить партию и посмотреть, как устройство воспримут, а только потом уже можно будет повышать объёмы производства. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым телефоном Samsung с встроенной камерой под дисплеем. Кроме того, вероятно, это будет первый складной телефон от бренда с поддержкой стилуса S Pen. Кроме того, слитые данные показали, что Galaxy Z Fold3 получил 6,2-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 Гц и складной внутренний дисплей Super AMOLED на 7,5 дюйма с разрешением QHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. За основу производительности смартфона, что неудивительно, взят процессор Snapdragon 888, оперативной памяти будет до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.
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