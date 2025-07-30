Samsung Galaxy Z Fold7 испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал обзор складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7. Как и у большинство других моделей из этой категории, внутренний экран очень легко царапается. Защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 2 также подвергается царапинам, как и алюминиевая боковая рамка. А вот фирменный шарнир Armor FlexHinge и вся конструкция смартфона смогла выдержать фирменный тест на изгиб в обе стороны, несмотря на рекордно низкую толщину.

Напомним, что смартфон оснащается 8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2184:1968 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек и частотой обновления изображения до 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 25-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок.