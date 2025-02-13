Samsung Galaxy Z Fold7 лишится важных функций стилуса

В 2021 году компания Samsung впервые добавила поддержку стилуса для складного смартфона Z Fold3 с помощью дополнительного аксессуара S Pen. С тех пор каждая модель Z Fold поддерживала стилус, но новый слух утверждает, что предстоящий Galaxy Z Fold7 может получить урезанный функционал S Pen. Основная причина в толщине корпуса. По данным инсайдера, Z Fold7 станет самым тонким складным смартфоном Samsung, превзойдя даже Z Fold Special Edition, который в разложенном состоянии имеет толщину 4,9 мм, а в сложенном — 10,6 мм. Чтобы добиться такой компактности, Samsung придётся пожертвовать некоторыми функциями, но пока не уточняется, какими именно.

Ограниченный функционал S Pen для Z Fold7 кажется логичным шагом, учитывая аналогичный подход в Galaxy S25 Ultra, где стилус лишился поддержки Bluetooth. В моделях Z Fold5/6 S Pen уже не поддерживает Bluetooth, хотя более дорогая версия S Pen Pro включает эту возможность. Также стоит отметить, что этот слух поступил от корейского источника и пока не подтверждён другими изданиями, поэтому стоит воспринимать его с долей скептицизма. Но на самом деле решение от производителя более чем логичное, потому что компания идёт в направлении более тонких смартфонов, а в этом сценарии отказ от некоторых возможностей звучит более чем логичным. Всё же компания понимает, что стилус — лишь побочная фишка, которая явно не делает такой объём продаж, как самый тонкий корпус в сегменте складных устройств. Это куда важнее.
Realme представила новый смартфон Neo7…
Сегодня компания Realme официально представила новый смартфон под названием Realme Neo7 — он может похвас…
Теперь можно отправлять файлы с Windows на iPhone…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft начала тестирование новых функций приложения P…
Смартфон HMD Ridge 5G получит 90-Гц экран …
Сетевой информатор smashx_60 поделился первым изображением и подробностями о смартфоне HMD Ridge 5G, кото…
Официально: Realme C75 выйдет в России…
Компания Realme анонсировала российский релиз бюджетного смартфона Realme C75, который был представлен в …
Red Magic 10 Pro вышел в цвете Lightspeed…
Бренд Red Magic выпустил на международный рынок новую версию игрового смартфона Red Magic 10 Pro, который…
Genshin Impact проиграла суд и заплатит 20 миллионов долларо…
Федеральная торговая комиссия США в пятницу сообщила, что разработчик Genshin Impact, компания Cognospher…
ASUS Zenfone 12 Ultra показали во всех расцветках…
Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 12…
Смартфон Nubia Focus 2 5G засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружилось упоминание смартфона Nubia Focus 2 5G, что может …
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor