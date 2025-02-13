Samsung Galaxy Z Fold7 лишится важных функций стилуса

Ограниченный функционал S Pen для Z Fold7 кажется логичным шагом, учитывая аналогичный подход в Galaxy S25 Ultra, где стилус лишился поддержки Bluetooth. В моделях Z Fold5/6 S Pen уже не поддерживает Bluetooth, хотя более дорогая версия S Pen Pro включает эту возможность. Также стоит отметить, что этот слух поступил от корейского источника и пока не подтверждён другими изданиями, поэтому стоит воспринимать его с долей скептицизма. Но на самом деле решение от производителя более чем логичное, потому что компания идёт в направлении более тонких смартфонов, а в этом сценарии отказ от некоторых возможностей звучит более чем логичным. Всё же компания понимает, что стилус — лишь побочная фишка, которая явно не делает такой объём продаж, как самый тонкий корпус в сегменте складных устройств. Это куда важнее.