Samsung Galaxy Z Fold7 получит незаметную складку на экране

Если верить информации инсайдеров, складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 должны отправиться в релиз уже этим летом, а сегодня известный инсайдер в своих социальных сетях поделился новыми деталями о будущих складных устройствах. Оба смартфона, по его информации, получат испарительные камеры большей площади по сравнению с предшественниками, что поможет улучшить теплоотвод при повышенных нагрузках. Кроме того, их оснастят более плавным и прочным шарниром, а в Galaxy Fold7 складка на экране станет значительно менее заметной — она не исчезнет полностью, но будет практически незаметна. Также обе модели выйдут с оболочкой One UI 7.1, однако пока неясно, будет ли она основана на Android 15 или Android 16. Дело в том, что Android 16 в этом году выйдет раньше обычного и может появиться до официального релиза Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7.

Кроме того, Galaxy Z Flip7 сохранит пиковую яркость дисплея в 2600 нит, как у предшественника, а у Galaxy Fold7 улучшат динамики, что, вероятно, положительно скажется на качестве звука. Впрочем, кто сейчас обращает внимание на качество звука динамиков смартфона — огромный вопрос. Более того, ранее инсайдеры сообщали, что Galaxy Flip7 будет работать на процессоре Exynos 2500 от самой Samsung, что позволит существенно снизить цену на гаджет, а Galaxy Fold7 оснастят флагманским процессором Snapdragon 8 Elite для глобального рынка. Но на данный момент это лишь слухи, которые сложно проверить и подтвердить.
Xiaomi реализовала миллион смартфонов Redmi K80…
Компания Xiaomi отчиталась об успехах смартфонов Redmi K80 и Redmi K80 Pro, которые появились в продаже п…
iPhone 16 продаётся плохо, но это временно…
К сожалению, линейка iPhone 16 оказалась практически неотличимой от прошлогодней серии iPhone 15 — Apple …
iPhone 17 Air будет толщиной от 5 до 6 мм…
Если верить информации западных журналистов, компания Apple готовится к запуску iPhone 17 Air в следующем…
Бюджетный смартфон HMD Arc представлен официально…
Компания HMD пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью HMD Arc, которая основана на древней 28-н…
Xiaomi 15 Ultra засветился на фото …
В сети появилась новая фотография флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожи…
Xiaomi раскрыла дизайн POCO X7 и POCO X7 Pro…
Компания Xiaomi опубликовала официальные изображения смартфонов POCO X7 и POCO X7 Pro, официальный релиз …
Samsung Galaxy S25 бъёт рекорды по предзаказам…
Компания Samsung представила смартфоны серии Galaxy S25 в последние дни января текущего года и сразу же о…
ASUS представила ROG Phone 9…
Сегодня компания ASUS официально представила игровые смартфоны ROG Phone 9 и ROG Prone 9 Pro, оснащённые …
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor