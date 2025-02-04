Samsung Galaxy Z Fold7 получит незаметную складку на экране

Если верить информации инсайдеров, складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 должны отправиться в релиз уже этим летом, а сегодня известный инсайдер в своих социальных сетях поделился новыми деталями о будущих складных устройствах. Оба смартфона, по его информации, получат испарительные камеры большей площади по сравнению с предшественниками, что поможет улучшить теплоотвод при повышенных нагрузках. Кроме того, их оснастят более плавным и прочным шарниром, а в Galaxy Fold7 складка на экране станет значительно менее заметной — она не исчезнет полностью, но будет практически незаметна. Также обе модели выйдут с оболочкой One UI 7.1, однако пока неясно, будет ли она основана на Android 15 или Android 16. Дело в том, что Android 16 в этом году выйдет раньше обычного и может появиться до официального релиза Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7.

Кроме того, Galaxy Z Flip7 сохранит пиковую яркость дисплея в 2600 нит, как у предшественника, а у Galaxy Fold7 улучшат динамики, что, вероятно, положительно скажется на качестве звука. Впрочем, кто сейчас обращает внимание на качество звука динамиков смартфона — огромный вопрос. Более того, ранее инсайдеры сообщали, что Galaxy Flip7 будет работать на процессоре Exynos 2500 от самой Samsung, что позволит существенно снизить цену на гаджет, а Galaxy Fold7 оснастят флагманским процессором Snapdragon 8 Elite для глобального рынка. Но на данный момент это лишь слухи, которые сложно проверить и подтвердить.