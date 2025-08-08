Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным

Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7, который стоит 2100 долларов. Ремонтопригодность новинки была оценена в 3 балла из 10 возможных. Специалистам не понравился очень прочный клей, который держит внешний дисплей, крышку и обе батареи. Также отмечается, что в бесплатном доступе отсутствуют электронные версии руководства по разборке и ремонту.

Напомним, что Galaxy Z Fold7 оснащается корпусом толщиной 8,9 мм в сложенном состоянии, 8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 10-Мп селфи-камерами и АКБ ёмкостью 4400 мАч.