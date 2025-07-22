Samsung Galaxy Z Fold7 в 2,5 раза прочнее предшественника

Samsung Galaxy Z Fold7 стал не только самым тонким в линейке, но и заметно прочнее предыдущей модели. Его складной дисплей официально выдерживает более 500000 сгибаний — это в два с половиной раза больше, чем у Galaxy Z Fold6, который в тестах год назад продержался до 200000. Сертификацию проводила компания Bureau Veritas, и после полумиллиона сгибаний устройство осталось полностью функциональным. Тест длился 14 дней при температуре 25 градусов Цельсия и имитировал более десяти лет повседневного использования — по 100 сгибаний в день. Даже при двойной нагрузке, когда устройство складывается по 200 раз в день, этого ресурса хватит более чем на шесть лет.

Такой скачок в надёжности стал возможен благодаря ряду доработок. Стекло на внешнем слое дисплея стало на 50% толще, клей между ним и OLED-матрицей был переработан и теперь в четыре раза лучше восстанавливает форму после деформации. Дополнительно Samsung применила новую внутреннюю конструкцию, равномерно распределяющую ударные нагрузки по поверхности дисплея, а всё это опирается на прочную титановую пластину. Несмотря на уменьшение толщины и веса, Galaxy Z Fold7 оказался заметно крепче Galaxy Z Fold6 — и это одна из главных технических побед новой модели. Вероятно, такими темпами года через три складные смартфоны будут смело выдерживать до миллиона складываний и раскладываний, что на самом деле является огромным и очень важным достижением в данной отрасли. Будем следить за этой ситуацией.
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