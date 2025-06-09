Samsung Galaxy Z Fold7 выйдет сразу устаревшим

Сегодния от западных инсайдеров появились новые слухи о предстоящем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked — ранее сообщалось, что презентация Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 состоится в Нью-Йорке в начале июля, но новый поставщик информации утверждает, что событие перенесли на середину месяца. Пока точной даты нет, но перенос выглядит правдоподобно, учитывая отсутствие официального анонса. Что касается самого Galaxy Fold7, источник утверждает, что устройство получит улучшенные камеры, увеличенные дисплеи и лучшую автономность, однако при этом станет ещё дороже по сравнению с предыдущей моделью. Ранее Samsung начала активно продвигать некие ультра возможности, что породило слухи о появлении Galaxy Z Fold7 Ultra. Однако эта версия, судя по всему, всё же не существует, и все дополнительные фишки просто будут частью стандартного Galaxy Fold7 — но с соответствующей наценкой.

Цена, как и прежде, остаётся главным барьером для массового распространения складных смартфонов. Несмотря на растущий интерес, удешевление таких устройств пока только в теории. По технической части Galaxy Z Fold7, как сообщается, будет построен на мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Elite. Однако момент релиза нового флагмана может быть неудачным, ведь уже в сентябре Qualcomm должна представить его преемника с более высокой производительностью. Это создаёт впечатление, что флагманский чип в Galaxy Fold7 окажется устаревшим буквально через пару месяцев после запуска.
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