Samsung Galaxy Z Fold8 Wide покзаали на рендерах

В сети появились изображения защитного чехла для складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, а вскоре после этого авторитетный инсайдер Ice Universe показал и соответствующий рендер на фоне утечки. От обычной модели новинка будет отличаться более широким форм-фактором. Предполагается, что примерно так будет выглядеть и грядущий складной iPhone.

По предварительным данным, смартфон оснастят 5,4-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым внутренним экранами, дисплей, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Релиз Galaxy Z Fold8 Wide ожидается уже этим летом.

Анонсирован REDMI Note 15 5G Special Edition …
Компания Xiaomi объявила, что в 2 апреля в Индии будет представлен смартфон REDMI Note 15 5G Special Edit…
Apple хочет использовать китайскую память в iPhone 18…
Согласно сообщениям китайских СМИ, Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производит…
Представлен смартфон iQOO 15R с АКБ на 7600 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15R, которая основана на 3-нанометровой однок…
Huawei Pura 90 Pro засветился на фото …
В сети появились фотографии флагманского смартфона Huawei Pura 90 Pro, который еще не был представлен офи…
Официально: часы OPPO Watch X3 Mini готовы к выходу …
Компания OPPO объявила, что 1 апреля в Китае будут представлены умные часы OPPO Watch X3 Mini. На той же …
Официально: Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro готовы к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что релиз новых смартфонов серии Xiaomi T состоится в Малайзии в ближайшее врем…
Nothing Phone (4a) Pro получит 144-Гц экран …
В сети появились новые подробности о смартфонах Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro, которые будут предст…
Смартфоны HUAWEI Pura 90 очень хорошо продаются…
Компания Huawei отчиталась о продажах серии смартфонов Pura 90, которая стала доступна для покупки пару н…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor