Samsung Galaxy Z Fold8 Wide покзаали на рендерах

В сети появились изображения защитного чехла для складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, а вскоре после этого авторитетный инсайдер Ice Universe показал и соответствующий рендер на фоне утечки. От обычной модели новинка будет отличаться более широким форм-фактором. Предполагается, что примерно так будет выглядеть и грядущий складной iPhone.

По предварительным данным, смартфон оснастят 5,4-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым внутренним экранами, дисплей, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Релиз Galaxy Z Fold8 Wide ожидается уже этим летом.