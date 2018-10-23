Samsung Notebook Flash выглядит предельно интересно

Компания Samsung официально представила свой новый ноутбук, у которого очень интересный дизайн клавиатуры. Новинка получила название Samsung Notebook Flash и привлекла пользователей своим стильным корпусов, разнообразными цветами оформления и невысокой стоимостью. Стоит отметить, что корейский бренд уже давненько не выпускал ноутбуков и пользователи соскучились по ярким новинкам от этой компании. Нам очень понравилась клавиатура Samsung Notebook Flash, которая чем-то напоминает старые печатные машинки — клавиши большие, закругленные и печатать на таком устройстве явно будет приятно. Пока что данных о стоимости гаджета для территории России у нас нет. Но, это не делает ноутбук менее интересным для широкой массы пользователей.