Samsung QLED получил массу технологий

2020-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung QLED; [80]
На рынке телевизоров сейчас происходит что-то совершенно непонятное, так как разработчики вдруг решили, что можно делать крутые продукты и оснащать их не просто хорошим дисплеем, а очень хорошим дисплеем. Например, официально представлен телевизор Samsung QLED, который оснащен очень тонкими рамками вокруг, плюс он работает на разрешении 8К и обладает достаточно высокой производительностью благодаря процессору от компании MediaTek. То есть, это не просто телевизор, а настоящий медиакомбайн, который позволяет смотреть контент и получать от него максимум удовольствия. Вопрос только в стоимости такого телевизора, ведь он явно будет не очень доступным для большинства потенциальных покупателей.


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