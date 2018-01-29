Samsung S9 показали на рендерах

В сети появились пресс-рендеры смартфона Samsung S9 и его старшей версии S9+, которые оказались достаточно привлекательными и выдали немного информации о новом устройстве. Оказалось, у нового смартфона все же поменяется дизайн - грани будут менее закруглены, так что теперь вы сможете более комфортно держать гаджет в руках, плюс изменилась немного форма расположения дисплея на передней панели. Конечно, более детально мы расскажем обо всех особенностях продукта после официального анонса, но этим фотографиям точно можно верить, так как поступили они из проверенного источника и если вы ждете гаджет, то уже совсем скоро вам его продемонстрируют во всех деталях. Пока что можно лишь смотреть на эти фотографии и радоваться, что компания решила сделать дизайн хоть немного более интересным, чем у старой модели.