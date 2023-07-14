Samsung S90C поступил в продажу с дисплеем от LG

На первый взгляд новый OLED-телевизор Samsung S90C с диагональю 83 дюйма не отличается от существующего ассортимента OLED-телевизоров компании на 2023 год. Однако внимательные наблюдатели из информационного издания Forbes заметили, что телевизор стоимостью 5400 долларов, имеющий модельный номер 83S90C, обладает экраном большего размера, чем любая панель QD-OLED, производимая Samsung Display. Это означает, что мы практически наверняка имеем дело с первым OLED-телевизором Samsung, который использует панель, произведенную его южнокорейским конкурентом — компанией LG. «У меня нет никаких сомнений в том, что этот 83-дюймовый OLED-телевизор Samsung будет оснащён белой OLED-панелью, также известной как WRGB OLED-панель, от LG Display», — заявил эксперт из крупного информационного издания HDTVTest после утечки информации о телевизоре.

Samsung пока не отреагировал на запрос журналистов относительно поставщика панели для этого телевизора, и маловероятно, что компания когда-либо официально подтвердит использование аппаратного обеспечения LG Display. Однако анонс телевизора состоялся всего через несколько месяцев после того, как издание Reuters сообщило о том, что обе компании заключили сделку о поставке миллионов панелей в ближайшие годы, включая панели диагональю 77 дюймов и 83 дюйма. И это очень странная ситуация, потому что Samsung сама является лидером на рынке дисплеев, но не способна производить панели для своих же телевизоров.