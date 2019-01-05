Samsung Space Monitor можно спрятать в стену

Компания Samsung тоже порадовала интересным устройством на выставке CES 2019. Корейский производитель представил монитор Samsung Space Monitor, который цепляется за край стола и при желании его можно отодвинуть впритык к стене. Это позволяет занимать минимум рабочего пространства, чтобы лучше разместить какие-то вещи на рабочем столе. Конечно, далеко не каждому такой монитор нужен — если вы используете стол только для работы с компьютером, то можно и не прятать монитор подальше. Если же у вас иногда возникает необходимость освободить стол для работы с чем-то еще, то новинка вполне может подойти. Вопрос лишь в стоимости, которую пока что никто не называет. Будем надеяться, что кроме данного продукта корейский бренд еще что-то интересное покажет.