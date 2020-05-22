Samsung Terrace отправился в релиз...

Сегодня показания Samsung официально представила свои новые телевизоры Samsung Terrace, которые предназначены для использования на открытом пространстве. То есть, если у вас есть дача или вилла, где можно на улице разместить телевизор и смотреть его вместе со своими друзьями или гостями, то стоит к этой модели присмотреться, ведь это одно из немногих устройств, которое создавали именно для улицы. Кроме того, стоит отметить, что у данного телевизора разрешение достигает 4К, то есть картинка будет не только яркой, но и достаточно плотной. Проблема только в том, что данный гаджет пока что не привезли на территорию России, а значит, мы не можем рассказать о том, за сколько данную красоту будут продавать. Осталось только подождать релиза.