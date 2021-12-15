Samsung The Frame TV стал партнером Художественного музея Леум

Партнерство между Samsung Electronics и Леум также играет важную роль в продолжающемся объединении искусства и технологий. Благодаря тому, что работы, курируемые музеем, включены в The Frame, пользователи теперь могут просматривать за пределами музея по всему миру. По мере того, как корейская культура продолжает становиться все более популярной и распространяться в новые страны, появление этой коллекции в Art Store открывает новые возможности для пользователей во всем мире, чтобы ощутить красоту традиционного корейского искусства.