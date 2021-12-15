Samsung The Frame TV стал партнером Художественного музея Леум

Компания Samsung объявила о переносе новых произведений искусства из Художественного музея Леума на свой телевизор Samsung The Frame. Ряд произведений искусства будет доступен на телевизоре Samsung The Frame из Художественного музея Леума.

Партнерство между Samsung Electronics и Леум также играет важную роль в продолжающемся объединении искусства и технологий. Благодаря тому, что работы, курируемые музеем, включены в The Frame, пользователи теперь могут просматривать за пределами музея по всему миру. По мере того, как корейская культура продолжает становиться все более популярной и распространяться в новые страны, появление этой коллекции в Art Store открывает новые возможности для пользователей во всем мире, чтобы ощутить красоту традиционного корейского искусства.
Комментарии и отзывы Samsung The Frame TV
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