Samsung The Wall с диагональю 583 дюйма

2020-02-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung The Wall; [86]
Какое-то время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры линейки Samsung The Wall, который являются модульной конструкцией без рамок. Пользователь просто соединяет эти мониторы в одно цельное панно, после чего запускает специальный софт и выводит картинку на экраны. Выглядит это очень круто и для некоторых ситуаций подобные дисплеи действительно нужны, а теперь в Samsung сообщили, что диагональ Samsung The Wall достигла 583 дюймов. Именно такое панно теперь можно собрать из данных телевизоров и занять буквально всю стену большого зала или помещения для демонстрации. Стоимость пока что никто не называет, но она явно будет достаточно высокой. Ведь это очевидно продукт не для массового рынка.


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