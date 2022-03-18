Samsung анонсировал свой первый QD-OLED-телевизор

Сегодня Samsung анонсировал свой первый потребительский QD-OLED телевизор.

S95B — это набор 4K QD-OLED, который будет доступен в двух размерах: 55-дюймовая модель стоит 2399,99 долларов, а 65-дюймовая — 3499,99 долларов. Панель Samsung Display QD-OLED должна обеспечивать превосходную точность цветопередачи при высоких уровнях яркости, лучшие углы обзора, чем обычные OLED дисплеи и более широкую цветопередачу. Sony также анонсировала свои собственные телевизоры с дисплеем Samsung QD-OLED.

Samsung QD-OLED оснащен тем же процессором Neural Quantum 4K, что и другие флагманы 2022 года, тем же программным обеспечением Tizen и высококачественным звуком Q-Symphony с Dolby Atmos. Компания также упоминает усилитель яркости OLED и отображение цветов восприятия для обеспечения более ярких и точных бликов и самых реалистичных цветов.