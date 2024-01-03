Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2024

Кроме того, стоит понимать, что компания Samsung начнёт принимать предзаказы уже на следующий день после презентации, так как с предыдущими флагманами производитель именно так и поступал. Вероятно, помимо смартфонов компания представит ещё и новые гаджеты в линейках Galaxy Watch и Galaxy Buds, но об этом никаких точных данных пока что нет — устройства не настолько интересные, чтобы инсайдеры рассказывали детали новинок заранее. А вот в случае со смартфонами компания явно будет делать акцент на работе с ИИ — даже на тыльной стороне смартфона расположен логотип фирменного чат-бота, который в ближайшем будущем сможет рисовать изображения, отвечать на вопросы и даже писать сочинения. Это будет основная фишка смартфонов нового поколения.