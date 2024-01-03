Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2024

Сегодня компания Samsung официально объявила о фирменном мероприятии Galaxy Unpacked 2024, где, как ожидают инсайдеры, компания представит линейку смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Правда, хотелось бы сразу отметить, что никаких существенных сюрпризов от презентации мы не ожидаем, потому что все характеристики гаджетов уже были раскрыты инсайдерами и ритейлерами в Азии. Но если вам всё же интересно посмотреть на презентацию Galaxy Unpacked 2024, то она начнётся 18 января в 5 утра по времени AEDT (это часовой пояс Австралии). Если же перевести время на более понятный часовой пояс, то презентация состоится вечером 17 января — посмотреть можно будет на YouTube или официальном сайте.

Кроме того, стоит понимать, что компания Samsung начнёт принимать предзаказы уже на следующий день после презентации, так как с предыдущими флагманами производитель именно так и поступал. Вероятно, помимо смартфонов компания представит ещё и новые гаджеты в линейках Galaxy Watch и Galaxy Buds, но об этом никаких точных данных пока что нет — устройства не настолько интересные, чтобы инсайдеры рассказывали детали новинок заранее. А вот в случае со смартфонами компания явно будет делать акцент на работе с ИИ — даже на тыльной стороне смартфона расположен логотип фирменного чат-бота, который в ближайшем будущем сможет рисовать изображения, отвечать на вопросы и даже писать сочинения. Это будет основная фишка смартфонов нового поколения.
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