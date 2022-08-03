Samsung анонсировала новую линейку мини-телевизоров LED Samsung QN85C

Компания Samsung официально анонсировала новую линейку мини-телевизоров LED под названием Samsung QN85C. Новые телевизоры уже доступны для предварительного заказа в Китае. В серии используется матричная технология с квантовыми точками, обеспечивающая точное управление освещением для оптимального просмотра как в темных, так и в ярких сценах. Технология Samsung Neo QLED 4K поддерживает алгоритмы глубокого обучения, а процессор может оптимизировать каждый кадр для улучшения качества контента.

Разрешение телевизоров 4K с частотой 120 Гц. Также поддерживается технология AMD FreeSync Premium Pro и есть функция защиты глаз.

Цена на телевизоры следующие: 55 дюймов - 1170 долларов, 65 дюймов - 2510 долларов, 75 дюймов - 3690 долларов и 85 дюймов - 4725 долларов.
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