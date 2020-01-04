Samsung анонсирует телевизор Zero-Bezel

Телевизор Samsung Zero-Bezel будет представлен на выставке CES 2020. Производитель полностью убрал лицевую панель. Диагональ телевизора составит 65 дюймов. Сделано это с помощью сварки корпуса и панели дисплея. Это придаст лучшую структурную жесткость в конструкции по сравнению с предыдущей моделью.

Компоненты для производстав телевизора были использованы компаниями Shinsegye Engineering и Taehwa Precision. Телевизор будет использовать технологию HDR, будет обладать разрешением 4К, а также другие передовые функции. Стоимость модели не объявлена.